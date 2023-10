Rodiče a kamarádi na tribunách, slavil liberecký z bratrů. Pešán po Spartě i kritizoval

„Můj nejlepší výkon v sezoně. Doteď jsem se trošku hledal, tak snad jsem to teď zlomil a budu ještě lepší,“ věří Adam Najman, jenž v 45. minutě zvyšoval svým prvním gólem v sezoně na 3:1.

„Vždycky, když hraje proti mně, tak se mu daří a padá mu to tam. Přeju mu to, ale taky už by mohl bodovat jindy, než v zápasech proti mně,“ zašklebil se sparťanský Ondřej Najman.