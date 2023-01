Přibyl neproměnil trestné střílení a Boleslav prohrála: Brankář mě dobře přečetl

"Jde to na můj vrub, moje chyba," vyčítal si třicetiletý hráč promarněnou šanci za stavu 3:3 v rozhovoru s novináři.

Penaltu jel ve 38. minutě proti brankáři Denisovi Godlovi, který devět minut předtím vystřídal parťáka Šimona Zajíčka po třetím inkasovaném gólu. Slovenský brankář puk vytěsnil u tyčky betonem. "Nepřemýšlel jsem, kdo v brance je. Jen jsem se koukal, kde stojí. Tušil jsem předem, co chci udělat, ale on mě dobře přečetl," krčil bezmocně rameny 190 centimetrů vysoký útočník. "Věděl jsem, že led už není dobrý, takže jsem se bál jít do komplikované kličky," vysvětlil Přibyl.