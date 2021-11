Přibylova obnovená premiéra: Praly se ve mně emoce, ale návrat v dresu Sparty byl vysněný milník

Byl jsem opravdu dost nervózní, už při rozbruslení před zápasem to ze mě částečně spadlo, každým střídáním se pocit zlepšoval, a teď na jeho konci už je mi opravdu dobře. Praly se ale ve mně různé emoce, včetně jistého dojetí. K hokejové sebedůvěře mně sice pomohly nedávné starty za Sokolov, ale tohle bylo zase něco jiného.

Po vašem prvním zápase za Sokolov jste odhadoval, že do měsíce byste mohl naskočit i v jejím dresu. Proč se návrat tak výrazně urychlil?

Docela náhoda a štěstí, že jsem šel okolo. Původně jsem měl totiž jet hrát první ligu se Sokolovem do Šumperka, ale když jsem si v Holešovicích po rehabilitaci bral hokejový bágl na cestu, tak mi řekla trenéři Sparty řekli, že jim chybí dost útočníků (Thorell, Prymula, Doležal, Forman - pozn. aut.), abych byl tedy raději připraven hrát za ni. Už jsem jel s mužstvem v pátek do Hradce, ale vyšlo to až v neděli proti Liberci a jsem hodně rád.