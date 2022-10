Přišli jsme o náskok a potom se úplně rozpadli, hořekuje nad sparťanskou beznadějí kapitán

„Když se na to podívám komplexně, je dost věcí, které potřebujeme zlepšit," uznal trenér, pro nějž mohou být tři zápasy ještě zbývající do reprezentační pauzy (ve středu v Plzni, v pátek ve Vítkovicích a v neděli doma s Pardubicemi) už naprosto existenční.

„Zápas, který jsme po dvou třetinách měli vést větším rozdílem, byl najednou vyrovnaný a už jsme to pak tlačili jen do kopce," litoval asistent kouče Patrik Martinec. Olomoucký obrat dovršily tři trefy v poslední části. Vítězná branka Lukáše Nahodila padla po 22 vteřinách startu třetí třetiny, sotva vyloučený Němeček skočil na led. „Všechna slova v kabině přišla vniveč, děláme spoustu chyb," zlobil se Řepík.

Ba co hůř pro domácí, vyloučený Jan Káňa při návratu na led dovezl puk do opuštěné svatyně domácích. „Lámalo se to kolem pětatřicáté minuty. Jakmile jsme dali kontaktní gól, pak rychle druhej, poslalo to Spartu do útlumu," mínil útočník, jehož dvě branky uzavřely účet.