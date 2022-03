Pro obránce Žižku je sestup Zlína sportovní tragédií. Klub přestal pracovat koncepčně, míní

Pro nás všechny je to sportovní tragédie, kterou si dlouho nikdo nechtěl připustit. Přišlo to ve špatné době, kdy se všechno kolem nás sype. Záměrně mluvím o sportovní tragédii, protože proti tomu, co se teď děje na Ukrajině, je to v podstatě banalita. Nic to ale nemění na tom, jak moc mě to, co se nám ve Zlíně stalo, neskutečně mrzí.