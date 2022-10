Prohrál, ale prožil speciální večer. Útočníka Vítkovic Muellera dojaly ovace fanoušků Komety

„Moc si přízně fandů Komety považuju. V Brně jsem měl na dlouhou dobu druhý domov. Město mě přijalo, všichni v klubu i kolem něj byli fantastičtí. Měl jsem zatrženo v kalendáři, kdy budeme s Kometou poprvé v sezoně hrát. Nevěděl jsem, jestli mám čekat potlesk nebo pískot. Po této stránce to dopadlo velice dobře. Vášniví brněnští diváci nezklamali. Budu si to pamatovat do konce života," cenil si skvělého přijetí americký snajpr.

Na ledě ho nečekal žádný med. Obránce Komety Gulaši přivítal Muellera na úvod dvěma hity a další brněnský bek Holland mu poté rovněž dal pocítit důraz. „Trochu jsem to očekával. Věděl jsem, že to bude tvrdý zápas. Potvrdilo se to. Byla to pravá hokejová bitva ve výborné kulise. Po fyzické stránce to bylo hrozně náročné utkání," prozradil.