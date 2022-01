První místo poteší, ale důležité je play off, řekl hradecký kapitán Smoleňák

"Je to příjemné. Určitě to není zadarmo, dostali jsme se tam jenom svoji tvrdou prací a teď je na nás, jak s tím naložíme. Nesmíme usnout na vavřínech a musíme pracovat dál, abychom byli připravení do play off," řekl Smoleňák novinářům po bitvě proti Bruslařům.

Mountfield v ní znovu ukázal, jak umí obracet nepříznivé skóre. Po první třetině prohrával 0:2, ale druhou odehrál fantasticky a postavil základ k vítězství. "Měli jsme dobrý pocit i předtím, šly nám nohy. Když jsme z přesilovky snížili na 1:2, Boleslav se trošičku zalekla, co bude. My jsme do toho ještě víc šlápli a nakonec to neslo ovoce," liboval si hradecký kapitán.

Foto: David Taneček, ČTK Adam Raška z Mladé Boleslavi (vpravo) střílí gól, zleva Kelly Klima z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Henri Kiviaho.Foto : David Taneček, ČTK

Fanoušci přitom byli před zápasem hodně nervózní. Domácí tým zachvátila viróza, která odstavila řadu hráčů základní sestavy. Ke zraněným Cingelovi s Kalinou a distancovanému Jankovi se přidali gólman Lukeš, obránce Šalda a útočníci Perret, Jergl a Orsava.

"Kluci chyběli, to je jasné. Máme ale šikovné mladé a kluky z Kolína, kteří si šanci zaslouží. Každý přidal ruku k dílu," ocenil Smoleňák. "Byl to neskutečný týmový výkon. Jsem na kluky ohromně pyšný, že jsme to v takové situaci zvládli. Je to pro nás velké týmové vítězství," doplnil.

Další hokejisté se navíc přemohli a do utkání nastoupili, i když se necítili dobře. "Trochu to tady lítá, ale každý tým má něco a hraje oslabený. Tak to je. V sezoně nemůžou být všichni zdraví, ale je to o tom, jak se s tím kdo popere. Snad budeme kluky moci co nejdřív použít," přál si Smoleňák.