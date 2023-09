První souboj titánů. Sparta hostí Pardubice a góly vám opět nabídne Sport.cz

„Se Spartou to bude třaskavé jako vždycky. Jsem přesvědčený, že utkání bude plné emocí a hokej bude takový, jaký fanoušci očekávají,“ říká pardubický brankář Roman Will.

Domácí Sparta má po dvou kolech pět bodů, Pardubice dokonce plný počet šesti. Zatím tak oba kluby naplňují prognózy expertů i bookmakerů, že právě tyto dva velkokluby mají právem největší zálusk na titul. „Všichni víme, jaký má Dynamo tým. Bude to asi hodně sledovaný zápas. Střetnou se top týmy v extralize,“ míní útočník Sparty Filip Chlapík. A pardubický Will přidává: „Je skvělé se hned potkat se Spartou a otestovat se. Jsem přesvědčený, že utkání bude plné emocí a hokej bude takový, jaký fanoušci očekávají.“

„Bude to výborný zápas, bude to boj o každý kousek ledu. Na obou stranách jsou dva skvělí gólmani, takže očekávám atraktivní zápas pro diváky. Hráči se vymáčknou, budou chtít hrát nejlepší hokej, co umí a lidi se mají na co těšit,“ říká asistent pardubického trenéra Marek Zadina.