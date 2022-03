První výhru Hradce řídila dvojčata Klímova. Mountfield se ale proti Boleslavi nadřel

Mladá Boleslav měla na odpočinek a přípravu na čtvrtfinále jen den. Z nabitého programu se ale snažila vytěžit to pozitivní, a naopak využila své rozehranosti. Od prvních minut tak byla favorizovanému Hradci vyrovnaným soupeřem, i když se musela obejít bez trojice útočníků. Zranění totiž jsou Kantner, Fořt a Stránský.

Bruslaři proto sáhli pro posilu do Slavie, které skončila sezona. Ve čtvrtém útoku se objevil Tomáš Knotek, jenž v minulosti hrál za Středočechy dva roky a v této sezoně už za ně naskočil v jednom utkání základní části. „Nechtěl jsem končit tak brzy. Vyřazení se Slavií mě mrzelo, takže jsem neváhal, když přišla nabídka z Boleslavi. Žádný čas na souhru nebyl. Jen jedno rozbruslení. Ale snažím se makat," usmíval se Knotek v rozhovoru pro O2 TV.

Středočeši už se ve třetí části dostávali do šancí hůře, ale dokázali srovnat z ojedinělé akce. Jan Eberle si najel na útočnou modrou čáru na krásnou Pýchovu přihrávku přes celé hřiště a únik zakončil střelou pod horní tyčku.

Hradecký kouč totiž věděl, že Mountfield se na vítězství pořádně nadřel. V závěrečném tlaku bez brankáře umocněném o přesilovou hru totiž boleslavský Martin Pláněk napálil horní tyčku. „Upracovaná výhra, jsme za ni šťastní. Čekali jsme, že Boleslav bude těžký soupeř. V předkole hrála výborně. Ale my máme co zlepšovat, nebyl to ideální výkon," dodal Martinec pro televizní kamery.