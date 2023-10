Pytlíkovi k hattricku pomohl i „pan Jágr“. Vzal si nás do parády, usmívá se sváteční střelec

Vypadá to, že Plzeň je váš oblíbený soupeř. Souhlasíte?

Asi jo, říkal jsem si, že by mi tam teď zase něco mohlo spadnout. Je to pro mě celkem úleva. Nemyslím si, že bych podával špatné výkony, ale po loňském zranění jsem se nemohl trefit. K výhře je pěkný bonus, že mi to tam konečně napadalo.

Zejména první trefa byla výstavní, z pravého kruhu zápěstím pod horní tyčku.

To ano. V prvních čtyřech utkáních jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme je. Takže si nás vzal pan Jágr do parády po tréninku, tak teď se to asi projevilo. Pálili jsme s ním snad dvě stě puků. Z voleje nebo do mantinelu. Má ohromně silné zápěstí, musím ho ještě pořádně cvičit.

Plzeň - Kladno 2:2 (25. Pytlík)

V čem majitel klubu Jaromír Jágr nejvíc pomáhá vám mladším?

Vzorná je jeho píle. Každý den. Ani jednou nic nevynechá. Je mu přes padesát, ale od rána do večera ho vidíte na zimáku. Tohle je pro nás mladé kluky ohromná pomoc. Protože i když se vám nechce, stejně tam půjdete, protože vidíte, jak to má nastavené on.

Plzeň - Kladno 24 (32. Pytlík)

To ale musíte stejně jako on chodit na pole…

Musíme, no. (směje se) Ukazuje nám i různé cviky s medicinbalem, s hokejkou nebo závažím na hokejce. A chodíme do posilovny, kde nám předvádí nejrůznější cvičení na předloktí. Skoro každé odpoledne jdeme my mladí s ním. A zlepšujeme se.

Jágr tentokrát chyběl na střídačce a je z toho výhra. Tak by asi měl přestat jezdit, co?

K tomu se nebudu vyjadřovat. (usměje se) Když je Džegr na střídačce, tak nám řekne plno dobrých věcí. Jeho přínos je i tam.

Zatímco v prvních šesti zápasech jste dali dohromady osm gólů, teď v jediném duelu pět. Čím to bylo?

Doteď nám to vůbec nepadalo při hře pět na pět, maximálně jen v přesilovkách. Máme se od čeho odpíchnout. Potřebujeme body. Mrzí mě, že jsme nevybojovali tři.

Při plzeňské hře bez gólmana jste mohl rozhodnout, ale střela přes celé hřiště minula branku. Štve vás to zpětně?

Asi jsem to mohl vyřešit rozumněji. Nebo trefit kasu. Ale na druhou stranu jsem předtím zblokoval střelu, takže jsem měl bolavý kotník. Blíž k bráně bych nedobelhal.

Plzeň - Kladno 4:5 pp (64. Pytlík)

Výhru jste však dokonali v prodloužení, ačkoliv jste na začátku druhé třetiny prohrávali 0:2. Kde jste našli sílu na obrat, při němž jste dali čtyři branky za necelých osm minut?