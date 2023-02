Radil po hattricku: Měl jsem štěstí, ale jsem rád, že jsem to prolomil

"U dvou gólů jsem měl docela štěstí, ale jsem rád, že jsem to prolomil. Hlavně jsem ale rád, že jsme vyhráli, protože zápas byl z naší strany ne úplně povedený. Ale zvládli jsme to, vezeme si tři body, což je nejdůležitější," řekl Radil v rozhovoru pro klubový youtube kanál.

Dvaatřicetiletého reprezentačního útočníka teď čeká povinný příspěvek do týmové pokladny. "Asi to budu mít hodně drahé," pousmál se Radil, jenž se do Pardubic vrátil před sezonou z KHL. "Dostal jsem od kluků i puk, který si asi někam dám, ale vyloženě si na takové artefakty nepotrpím," přiznal rodák z Čáslavi.

Pardubice dnes vyhrály jednoznačně 7:3, ještě v 50. minutě byl ale stav nerozhodný 3:3. "Budějovice hrají o všechno, jsou dole v tabulce a bylo to cítit. Stejně tak byla cítit i (reprezentační) pauza, trošku jsme vypadli z tempa. Jsem ale rád, že jsme na konci ukázali kvalitu, i když to bylo se štěstím," uvedl Radil. Rozhodujícím momentem byl podle něj gól Lukáše Sedláka na 4:3. "Strašně nám to pomohlo a přišlo mi, že je to zlomilo," řekl.