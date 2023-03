Rána pro Rytíře! Vyrostl na Kladně jako Jágr, v klíčové bitvě ale expert favorizuje Motor

Motor pro rozhodující duely základní části ztratil Lukáše Pecha. Moderátor Jan Homolka, šéfkomentátor O2 TV zdůrazňuje, že jihočeský klub s Pechem v sestavě a bez něj, to je hrůzostrašný rozdíl. Novotný přitom odehrál loňské play off a teď měl na kontě 17 minut a 32 sekundy. „Viděl jsem ho v akci a patřil k lepším hráčům Motoru. I kluci, co ho vidí v tréninku mu říkají, že může pomoci," soudí Pešout.

Devětatřicetiletý Novotný má sice svá léta, ale psychika a zkušenosti hrají pro něj. „Pořád má hlavu čistší než ostatní a zkušenosti se v pátek budou hodit. Jestli se uzdraví Lukáš Pech, naposledy měl ale 39,5 horečku a fakt nemohl ve Varech hrát, bude tam Gulaš a Vondrka, tak věřím, že to Motor uhraje," posílá varovnou zprávu kladenským Rytířům.

Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, druhý z hostů Příklepu soudí, že Budějovice musely vytáhnout eso v podobě Novotného, protože neměly kam sáhnout. „V téhle kritické situaci tam nemůžete dát sedmnáctiletého kluka, musí to být na těch starejch," myslí si zkušený novinář.

Měla by se uzavřít hokejová extraliga Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Páteční duel Motoru s Kladnem prý bude také hodně o psychice, stejně jako následná baráž. „Je to o tom, uvědomit si vlastní síly, nezpanikařit. Za mě je favoritem první ligy Vsetín, ten by to měl uhrát. A pak je tam pro mě jako černý kůň Zlín. Ono se to nezdá, ale má hráče se zkušenostmi z vypjatějších zápasů," tipuje expert, kdo by mohl proklouznout nakonec do baráže o účast v extralize.