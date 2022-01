Rekord Krále vyrovnán! Je to velká věc! Hodně to pro mě znamená, svěřil se Martin Růžička

„Jo, takhle je to ideální, že to takhle napadalo. Neměl jsem teď úplně ideální období, jsem rád, že to mám za sebou," řekl Martin Růžička, který vstřelil více branek než Král, proto se v klubovém bodování posunul se před něj (568 za 260+308). „Je to velká věc. Nevím ani, co k tomu teď říct, tak nějak to soukám do sebe," svěřoval se.

Mezi novináře se 36letý útočníkovi zprvu moc nechtělo. Ne proto, že by byl zraněný, či odmítal zveřejnit své dojmy, ale proto, že první gól do branky Mladé Boleslavi padl po odrazu od brusle hostujícího obránce Bičevskise a třinecký útočník se obával, že o jednu nahrávku přijde.

„Jsem docela pověrčivý a jelikož jsem nevěděl, jak to s body bude, tak jsem se nechtěl předčasně radovat. Ten gól si, i když nechtěně, dala Boleslav sama a nevěděl jsem, jak to bude, tak jsem nechtěl dopředu slavit," vysvětloval Růžička.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Martin Ševc z Mladé Boleslavi a ležící Petr Vrána z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Telefonát šéfovi Extraligy Josefu Řezníčkovi ale Třinecké uklidnil. „Člověk neví, co bude zítra. Říkal jsem si, že pokud to potvrdí, tak to rád oslavím. Do té doby jsem nechtěl. A teď už můžu říct, že jsem rád, že jsem toho konečně dosáhl. Občas mi to někdo připomněl, takže to v podvědomí bylo. Jsem rád, teď to ze mě spadne a bude to lepší," pokračoval 36letý forvard, který do Třince v roce 2009 ze Znojma podle tehdejšího trenéra a manažera Pavla Marka přicházel jako defenzivní křídlo.

„V tu dobu jsem tolik bodů nesbíral, tak asi spíš čekali, že to tak bude. Nakonec se z toho vyklubalo něco, co nikdo nečekal. Hodně to pro mě znamená. A stojí za tím spousta lidí. Není to čistě jenom moje práce. Ať už to je rodina, manželka, spoluhráči, vedení, všichni tady v klubu, kteří za těch iks let tady se mnou byli. Všem bych chtěl poděkovat. Asi si dám dneska panáka," usmíval se Růžička, který k zisku 568 bodů potřeboval v základní části a v play off 528 zápasů.

„Martin byl u všech třineckých titulů a pokaždé byl jedním ze stěžejních hráčů týmu. To, že překonal rekord Richarda Krále, je jen další milník. A určitě ne poslední. Martin má ještě spoustu bodů před sebou a věřím, že je přidá v tomto týmu," ocenil přínos člena elitní formace Ocelářů trenér Václav Varaďa.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Třince Václav Varaďa během utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Když to říká Venca, tak tak asi bude," smál se Růžička. Ale uvidíme, jak to bude. Věk člověk nezastaví, ale snažím se týmu pomáhat, jak jen to jde," pokračoval.

Třineckou ikonu Krále, který v Třinci působil v letech 1995 a 2005 jako spoluhráče nezažil. A ani jej nijak důsledně nesledoval. „Upřímně... Moc jsem to tehdy ještě nevnímal. Člověk neví, kde bude, soustředí se na to, kde je. Byl jsem mladý, tak si to tak nepamatuju. Ale viděl jsem videa a spoustu věcí, co tady udělal, takže to pro mě je obrovská čest takového hráče překonat," přiznával Růžička.