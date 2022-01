Řepík je rád, že se Spartě dařilo. Snad si pohodu se Sobem přeneseme i do nároďáku, doufá kapitán

Určitě ne. Domácí hráli dobře, co jsme od nich čekali. Napadaly nám tam však rychlé, snadné góly a pak se to už překlonilo na naši stranu.

Jo, bylo to klíčové. Gól, co jsme dostali, ale také padl v přesilovce. Kolem brány nám to lítalo, Krejča (David Krejčí) to umí perfektně zrežírovat, naznačovat, a my mu to sežrali. Jinak jsme ale odehráli slušný venkovní zápas a v dalších na něj potřebujeme navázat.