Řepík se uzdravil a góly řídil výhru Sparty. Jen nechápe opakující se špatné začátky

První krok k té sérii jste i díky vašim dvěma gólům udělali.

Ten první gól byl šťastný, že to jejich hráč tečoval. Při druhém jsme dobře sehráli přesilovku, dostal jsme puk na prostředek a sedla mi střela. Jsem rád, protože poslední dobou mi góly tolik nepadaly. Tak doufám, že mi to pomůže v dalších výkonech. Sedí mi spolupráce s Filipem Chlapíkem. Hráli jsme spolu celou přípravu, sice tam pořád jsou nějaké mezírky, které můžeme zlepšovat, ale bavíme se o nich. Doufám, že budeme ještě lepší a lepší.

Opět jste brzy inkasovali a prohrávali. Čím to?

Nechceme, aby soupeř chodil do vedení, ale stává se nám to často. Nemůžeme přijít na to proč. Musíme se na to zaměřit, protože se nám to děje zápas co zápas.

Ale na Kladně jste to otočili. Co rozhodlo?

Kladno nám to ovšem znepříjemnilo. Šli jsme do třetí třetiny za stavu 3:1, ale šťastný gól, kdy to tečoval střední hráč, je vrátil do hry. Měli jsme spoustu vyloučených i na konci, čehož se musíme vyvarovat. Bereme tři body, nebylo to tady jednoduché. Panovala tu výborná atmosféra. Kladno se zvedá a my věděli, že hraje lépe než na začátku sezony. Teď máme v neděli Plzeň a budeme se snažit před reprezentační pauzou vyhrát.

Jaké je Kladno bez Plekance?

Přišli o hodně kvalitního hráče, který jim bude chybět. Asi pro ně nebude jednoduché ho nahradit. Byl výborný na buly, v oslabení a i v přesilovce to skvěle rozhazoval. Komplexní hráč, velký lídr a myslím, že se jim pravděpodobně v této sezoně nepodaří takového hráče nahradit. Byl hodně nepříjemný, na vhazování to znepříjemňoval každému bulaři. To byla jeho silná stránka.

Překvapilo vás, že končí?