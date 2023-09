Risk, po kterém máte bod navíc, nebo jste za blbce. Jak týmy v prodloužení odvolávají brankáře

Ne, riskování s power play v prodloužení není v extralize zcela nevídanou záležitostí. V lize samozřejmě najdete většinu konzervativních týmů, které se do „žádných velkých akcí“ nepouštějí, ale pak jsou tu naopak dva celky, které jsou odvoláváním gólmanů pověstné – už zmíněný Hradec a taky Plzeň. Tam se dlouhodobě trápili v penaltovém rozstřelu, a tak kouče Petra Kořínka loni napadlo, že než ona „dovednostní loterie“ bude lepší zkusit hru 4 na 3. „Věřili jsme, že není co ztratit, a když nasadíme vhodné hráče, máme slušnou šanci vyhrát už v prodloužení,“ řekl Kořínek v lednu pro iDNES.cz.

Zároveň ale třeba v Hradci vědí, že je to trochu alchymie. Odvolat brankáře nemůžete bezhlavě, spíš čekáte na vhodný moment. Trenéři sledují, jestli soupeřova trojice už sotva lapá po dechu, případně zkusíte využít vnějších okolností. Kupříkladu v lednu jeden z olomouckých hráčů zlomil hokejku, a tak následovala rychlá reakce s odvolaným gólmanem, plejerem navíc a nakonec i bodem k dobru. Teď v Budějovicích to bylo obdobné. Domácí Ordoš měl potíže s bruslí, zdlouhavě se belhal na střídačku, a tak okamžitě Bartošák prchal z branky a rázem to v útočném pásmu Hradce bylo 4 na 2.

I tak Hradec má alespoň bod. To v NHL by dle zámořských regulí i o něj za remízu po 60 minutách přišel, protože pokud se v prodloužení k power play odhodláte a inkasujete, máte nulu. A trenéři Hradce i Plzně uznávají, že platit to také v extralize, do risku by se s velkou pravděpodobností nepustili. Jediné, v čem je pravidla limitují, že brankáře mohou případně na led vrátit až v přerušení.