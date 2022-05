Rozhodla i válka na Ukrajině. Sparta udržela své ofenzivní eso

„Největší zájem byl stoprocentně ze Sparty od vedení až po fanoušky. Cením si toho, o to bylo snazší se domluvit na podmínkách, které mi vyhovují," hlásí Tomášek, který se do Sparty vrátil v lednu po necelé sezoně v Chabarovsku.

Okamžitě se stal tahounem Pražanů, v sedmi zápasech základní části zapsal jedenáct bodů, dalšími šesti góly a sedmi asistencemi v deseti zápasech play off pomohl Spartě do finále. To už se jej ale netýkalo, když si po souboji s českobudějovickým útočníkem Novotným v pátém semifinále zlomil kotník a sezona pro něj skončila. Přišel tak nejen o nakonec neúspěšnou sérii s Třincem, ale i o mistrovství světa, o které mohl zabojovat.

„Z osobního hlediska chci navázat na své výkony z konce sezony. Co se mojí hry týče, jsem na sebe vždycky přísný. Nikde není psáno, že to půjde po zranění jako po másle, ale chci Spartě pomoci a být jeden z lídrů," hlásí šestadvacetiletý útočník.

Tomáška zároveň těší, že zranění kotníku se lepší a to nejhorší už má za sebou. „První týdny byly nepříjemné i psychicky - sledoval jsem finále, které jsem nemohl odehrát a ještě jsme skončili druzí. Psychický nápor byl velký, ale musel jsem se přes to přenést. Koukám se dopředu, asi se to tak mělo stát. Všechno se děje z nějakého důvodu, takže se snažím dostat doslova zpátky na nohy. (usmívá se) Cvičím vršek, ale ještě mě čeká pár týdnů, než mě doktoři pustí do plného tréninku. Času je ale dost, není důvod spěchat," dodal.