Rulík věští tragédii. Nikdo Sedláka zranit nechce, dušují se Hanáci

Výhra jeho týmu na Hané se ale nerodila snadno. V první třetině sice Pardubice dvakrát o gól vedly, ale domácí pokaždé vyrovnali. Navíc po 27 sekundách druhého dějství jim pomohl zkrat reprezentanta Lukáše Sedláka, který nevybíravě zboural u mantinelu domácího hrdinu předkola s Karlovými Vary Jakuba Orsavu. Za úder do oblasti hlavy a krku vyfasoval pět minut plus trest do konce utkání, Hanáci dlouhou přesilovku využili. Po parádní akci, kterou zakončil Jakub Navrátil, se ujali vedení 3:2 a byli na koni, přidali i čtvrtý gól.

V závěrečném dějství ale Východočeši vyjeli na led jako vyměnění. Dvěma góly za pouhých pět minut a 27 sekund vyrovnali na 4:4, zápas pak dovedli do prodloužení a v něm i k třetí výhře v sérii.

Rulík Sedláka za zákrok, po kterém předčasně musel z ledu, nekritizoval. „Orsava se zastavil, zůstal předkloněný. Kdyby pokračoval v jízdě, byl by kontakt čistý. Lukáš to nepředpokládal. Bylo to od něj nechtěné," prohlásil Rulík. Počítá ale i s tím, že o něj může přijít. „Uvidíme, jak vše dopadne. Pokud by dostal trest, budeme se muset bez něj obejít," připustil.

A skutečně trest přišel. Ve středu ráno šéf disciplinární komise Viktor Ujčík udělil Sedlákovi stopku na jedno utkání.

Rulík ale zároveň vyjádřil o osud elitního centra týmu obavy. Vadily mu některé zákroky olomouckých hráčů na něj. „Je to náš klíčový hráč. Všichni to vědí, jdou po něm celou sezonu a nikdo to neřeší. Mám strach, aby to jednou nedopadlo tragicky. Lukáše obdivuji, jak to zvládá. Ten jeho faul rozhodně nebyl z frustrace, jak už jsem řekl, bylo to od něj nechtěné," konstatoval pardubický kouč.

Jeho olomoucký protějšek Jan Tomajko žádné nefér věci v zápase neviděl. „Emoce tam jsou. Tvrdé zákroky, šarvátky také. Nijak to ale nevybočilo z rámce dvou předchozích duelů. Hraje se prostě play off," tvrdil. „Zranit Sedláka určitě nikdo nechce. Dostat se mu pod kůži, nějak ho vyprovokovat, něco mu říct, to ano," uznal Navrátil.

Bolestivá grimasa Lukáše Sedláka z Pardubic při utkání s Olomoucí.

Pardubice bitvu plnou zvratů nakonec ovládly gólem Tomáše Zohorny, který v prodloužení poslal od mantinelu puk před bránu a ten proklouzl za záda nešťastného gólmana Jana Lukáše. „V play off hnusné góly padají. Viděl jsem, že Tomáš Vondráček stojí před bránou, Lukáš na mě asi pořádně neviděl, já spatřil skulinu u tyče, zkusil jsem to a vyšlo to. Máme třetí bod," popsal rozhodující trefu Zohorna.