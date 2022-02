Brzy po první přestávce uplatnil Liberec důraz před brankou soupeře. Nejprve Šír lehkou tečí Šedivého střely otevřel skóre, 56 vteřin poté pohotově propálil Zachar vše, co mu stálo v cestě.

Kladenské akcie vrátil do hry důrazný Zikmund. Procpal se na dostřel Pavelkovy branky a vyraženou ránu sám v pádu dopravil do sítě. Jenže Bílí Tygři si vzali dvoubrankové vedení rychle zpět, když se v přesilové hře nejlépe zorientoval před brankou Klapka.

Kladno vstoupilo do třetí třetiny aktivně, ale Liberec zpevnil obranu, nepouštěl Rytíře na dostřel Pavelkovy branky a naopak podnikal rychlé brejky. Tato taktika mu vydržela až do konce, kdy hosté přežili oslabení spojené s power play a dotáhli zápas do vítězného konce. Bílí Tygři tak vyhráli venku třetí ze čtyř duelů, naopak Kladno prohrálo v chomutovském azylu potřetí z posledních čtyř utkání.