Rytíři na Hané neměli šanci. Kladno je asi můj oblíbený soupeř, smál se střelec dvou gólů Plášek

Hanáci duel od začátku kontrolovali a hostům umožnili snížit až za stavu 6:0. „Za tři body jsme moc rádi. Po posledních nezdarech jsme byli mírně nervózní. Naštěstí jsme už v první třetině byli produktivní, dali dva góly, a to nás uklidnilo. Hráli jsme, co jsme chtěli, nedělali chyby, a to je asi největší plus," liboval si olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Je to tak. Kladno je asi můj oblíbený soupeř," smál se. Radost měl však z produktivity celého týmu. „Tlačili jsme se před bránu, odkud góly padají a přineslo nám to cenné tři body. To je hlavní. Samozřejmě jsem ale rád, že jsem k nim také přispěl. Dlouho mi to tam nepadalo a teď to ze mě spadlo. Ani nevím, jak se mi to podařilo Jo, dva odražené puky a dorážky. Prostě jsem to do brány procpal," podotkl.