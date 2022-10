S ultimátem pro trenéra jsem nesouhlasil, prohlásil budějovický hrdina

Hráči Motoru bojovali za kouče, chtěli odčinit vinu na nepříznivých výsledcích. „Za sebe říkám, že to celé byla dost nešťastná situace. S ultimátem pro trenéra jsem moc nesouhlasil. Víme, že jsme nehráli dobře, ale nebyla to jen věc trenéra, ale i nás hráčů. Nedávali jsme do toho tolik energie a srdce, to se proti Plzni změnilo," uvažoval Pech.