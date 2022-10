Motor ve velkých problémech. Hrozivý rekord bude odvracet bez opor, trenér dostal ultimátum

Brankář Dominik Hrachovina zatím dostal důvěru ve všech dvanácti duelech, jen jednou střídal. A na ledu Kladna podruhé, to však ve 43. minutě za stavu 1:1 nuceně. Osmadvacetiletý gólman si přivodil zranění v dolní části těla a skončil o berlích. Zaskakovat za něj tak musí Jan Strmeň.

V blížících se domácích zápasech Jihočechů s Plzní a Třincem neuvidíme pravděpodobně ani 36letého Milana Gulaše. Druhý nejproduktivnější hráč soutěže a kapitán Českých Budějovic odkulhal do kabin po nárazu do mantinelu ve třetí třetině. Jak dlouho budou obě opory chybět, se zatím neví. Gulaš i Hrachovina absolvují potřebná vyšetření.

„V nějaké sestavě jsme to dohráli. Doufejme, že oba budou co nejdříve v pořádku, protože z dlouhodobého hlediska je nahradit bude velmi těžké," říkal pro klubový web 40letý útočník Tomáš Čachotský. Ten do Motoru přišel na střídavé starty z Jihlavy, na marodce jsou totiž aktuálně i forvardi Jakub Valský s Lukášem Vopelkou, a obránci Stuart Percy s Mikulášem Hovorkou.