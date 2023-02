Šalé se dobře vyspal a připsal si premiérový hattrick v extralize

Na rozdíl od předchozích extraligových utkání se mu dařilo šance proměňovat. „Konečně mi to napadalo. To, že jsem o třicet pět dní až druhý nejmladší autor hattricku skutečně neřeším," tvrdil brněnský talent. Šalé si cení přístupu nových trenérů Martince a Modrého. „Nechávají mně na ledě dost volnosti. Jsem za to rád," svěřil se vicemistr světa ze šampionátu do 20 let v Kanadě.