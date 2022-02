Šikovi premiérový gól za Kometu sudí nejprve upřeli. Věřil jsem si už před zápasem, tvrdí střelec

„Spoluhráči se mi smáli, že když mně to tam konečně spadne, tak mi rozhodčí gól upřou. Ale dopadlo to dobře," usmívá se jednadvacetiletý Šik, který do Brna přišel v průběhu sezony z Karlových Varů. Už před zahajovacím buly prý věřil, že mu zápas s Boleslaví vyjde. „Dobře jsem se vyspal, cítil jsem, že budu mít vydařený den. Tři body jsme už nutně potřebovali. Škoda, že nás teď čeká desetidenní pauza, ale aspoň dobře potrénujeme a připravíme se na pokračování extraligy," plánoval.