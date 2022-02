Útočník Mertl bude dál hrát za Plzeň, smlouvu prodloužil o dva roky

Hokejový útočník Tomáš Mertl bude i nadále v extralize hájit barvy Plzně, s kterou prodloužil smlouvu o dva roky až do konce sezony 2023/24. Šestatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic přišel na západ Čech v roce 2017 z ruské Ufy a v první sezoně v dresu Indiánů se stal s 30 brankami nejlepším střelcem extraligy. Následně se vrátil do KHL do čínského Kunlun, ale po roce opět zamířil do Plzně.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Radost plzeňských hokejistů.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Článek "Tomáš je stále jedním z našich klíčových hráčů, což dokazuje každý rok. Pracovitý, spolehlivý hráč, který je připravený na každý trénink i utkání. Věděli jsme o zájmu Českých Budějovic, proto jednání nebyla nejjednodušší a trochu se táhla. Jsme rádi, že Tomáš zůstává v Plzni a že se vše povedlo," řekl klubovému webu sportovní manažer a asistent trenérů Plzně Tomáš Vlasák. Mertl měl před dnešním utkáním s Olomoucí na kontě v této sezoně extraligy 43 zápasů a 30 bodů za 10 branek a 20 asistencí. Celkem v extralize i za České Budějovice a Hradec Králové odehrál 701 utkání a zaznamenal 335 bodů za 156 gólů a 179 přihrávek. Účastník olympijských her v Pchjongčchangu působil v KHL také v Medveščaku Záhřeb. Tipsport extraliga Stezka chytá, Dolejš seká latinu. Nemůžu trenérovi klepat na rameno, ať mě tam pustí, říká "Jsem v Plzni spokojený a klub i město mi už přirostly k srdci. Rodině se tu také líbí. Jsem hrozně rád, že o mě byl zájem. Ulevilo se mi a jsem rád, že jsem svou budoucnost pro následující dva roky vyřešil," prohlásil Mertl. "Nebylo to úplně lehké rozhodnutí, zvažoval jsem i návrat domů, ale jsem spokojený, jak jsem se rozhodnul. Jsem přesvědčený, že správně. Chci pomoct týmu k úspěchu," dodal. Tipsport extraliga HOKEJ ONLINE: Kladno zaskočilo favorita! Kometa udeřila, Plzeň znovu vede

