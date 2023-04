Síla Třince je v týmu, v ničem jiném, míní lídr bodování play off Růžička

Mohli jste hrát proti Hradci Králové, ale také proti Vítkovicím. Měl jste v tomhle nějaké osobní přání?

To ne. Sledoval jsem zápasy, byla to vyrovnaná série. Oba týmy jsou hodně kvalitní a předváděly skvělý hokej. Vyšlo to na Hradec, tak se na něj připravujeme.

Co říkáte na ta prodloužení? Chtěl byste zažít utkání, které skončí ve 139 minutě?

Je to hodně, ale pro tohle v létě trénujeme. Abychom i takové nálože zvládli. Letošní play off je hodně vyrovnané a nebylo to jen v této sérii.

V čem bude Hradec nepříjemný, jaký to bude soupeř a co bude rozhodovat?

Je to skvělý tým. Určitě si finále zasloužili. Jsou hodně aktivní, živí. Připravíme se na to a v úterý začínáme.

Vyřadili jste Spartu, Pardubice, budete jako obhájce ve finále favoritem?

Nevím. Je to těžké, skončili jsme v základní části za nimi. Měli skvělou sezonu a kdo je favorit, to bych spíš nechal na jiných. Oba týmy jsou velice kvalitní a my se soustředíme hlavně na sebe a na to, jak bychom se chtěli prezentovat a jak bychom chtěli hrát.

Podle soupeřů, které jste vyřadili, se letošní cesta do finále zdá nejtěžší. Vnímáte to podobně?

Každá cesta je těžká. Nebral bych, jestli je nejtěžší. Zažili jsme série v minulých letech taky na sedm zápasů, těžké soupeře. Úplně bych neříkal, že letos byla ta cesta nejtěžší, ale byla těžká. Nic ale ještě nekončí. Máme před sebou Hradec.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Martin Růžička a Marko Daňo z Třince.

Budete potřetí obhajovat, můžete získat čtvrtý titul v řadě. V čem je síla Ocelářů, že to tak zvládáte?

V týmu. V ničem jiném. Hrajeme jeden pro druhého. Snažíme se, aby každý věděl, co má dělat a to plníme.

Na tři utkání jste přišli o Libora Hudáčka. Je to velká ztráta?

Každý hráč, který vypadne ze sestavy chybí, ale tak to je. Bereme to jako fakt a připravujeme se na nadcházející zápasy bez něj.

V týmu soupeře je Ethan Werek, který má s Třincem titul. Jak na něj vzpomínáte?