Skočil jako Tygr, měl jsem smůlu, řekl Pech. Gólmana pochválil, pak slavil

„Byl nádherný, skočil jako tygr. Lapačkou tam krásně hmátl a parádně to chytil. Prostě smůla... Od Gulyho (Gulaše) to byla výborná nahrávka, tohle by se mělo proměňovat. Střela mi i sedla a byla to rána, spadlo mu to však do košíku. Možná jsem mohl mířit víc nahoru, ale asi bych to netrefil, měl jsem to trochu za zády," popsal Lukáš Pech obrovskou šanci, po které libereckého gólmana hned na ledě i pochválil.