Skvělý kauf Boleslavi. Postavou malý Švéd na ledě všechny převyšuje

V Boleslavi stráví na ledě v elitní formaci někdy i přes dvacet minut na zápas. S Lantošim si vyhoví i díky dobré komunikaci. Slovenský křídelník totiž šest let působil v jeho rodné zemi. „Mluvíme spolu švédsky, je to pro mě jednodušší. Cítím se díky tomu jako doma," usmál se Söderlund. Oba předvedli nádhernou akci, kterou srovnali na 1:1. Při přečíslení dvou proti jednomu si vyměnili kotouč a rodák ze Skelleftey zakončoval do prázdné branky.