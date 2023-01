Rekord? Je to fajn, ale porážkou jsme přišli o slíbené volno, povzdychl si vítkovický kapitán

„Ten začátek, to byla facka, která nás probrala! Do Olomouce jsme jeli přímo na zápas a měli jsme ho dobrý. Teď jsme byli v Ostravě... Asi jsme měli jet po Olomouci domů," připomněl útočník Nicolas Hlava páteční vysokou výhru Litvínova 8:1 na Hané, kterou podpořil třemi góly.

Podíl měl 28letý hokejista také na prvním gólu do vítkovické branky, i když jen jako nahrávač. Gól nedal Hlava tentokrát ani z nájezdu, které rozhodovaly o druhém bodu. Na Aleše Stezku byl vyslán ve čtvrté a deváté sérii, ale neuspěl. „Led už nebyl kvalitní, jde o to nevymýšlet, aby neujel puk. Gólmani to ale zvládli ve velké parádě," uvedl Hlava.

Vítkovice zkrátka na nic nečekaly a po deseti vteřinách hry šly do vedení! 🔥✅ #VITLIT #TELH pic.twitter.com/Hs7BDGIkGS — Tipsport extraliga (@telhcz) January 22, 2023

Utkání tak až z pětadvacátého nájezdu ukončil Gut. „Trenéři už asi nevěděli, koho tam poslat," vtipkoval Hlava. „Ale ne, on je šikovný, zakončil parádně. Tak dlouhé nájezdy jsem ještě nezažil," pousmál se Hlava.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Dominik Lakatoš z Vítkovic, Lukáš Krenželok z Vítkovic a Petr Gewiese z Vítkovic oslavují gól proti Litvínovu.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Ve dvanácté sérii nájezdů vyjel na led také domácí kapitán a autor úvodní branky utkání Lukáš Krenželok, Štěpána Zajíčka ale nepřekonal. „Ani nevím, kdy jsem jel naposledy. Jak tam člověk dlouho není a pak jede nájezd, není to nic příjemného. Miloš (Holaň) chtěl zkusit leváka. Asi zase dlouho jezdit nebudu," zhodnotil svůj nezdařený pokus Krenželok.

Více štěstí měl 39letý veterán hned v úvodní minutě, ze které domácí tým spotřeboval jen deset vteřin k prvním gólu. Krenželok ho vstřelil po nahrávce Dominika Lakatoše zpoza branky. „Puk letěl vzduchem, já tam přeskočil beka a jak ten puk dopadl, tak jsem do něj plácnul," popisoval vítkovický kapitán historický zápis do klubové historie. Krenželok totiž gólem v desáté vteřině překonal klubový rekord Romana Kaděry, jenž v říjnu 2002 skóroval v čase 0:13 také do branky Litvínova.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Jan Strejček z Litvínova zalehává vítkovického Lukáše Krenželoka.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

A Krenželok byl tehdy u výhry 3:0 přímo u toho. „To už si člověk ani nepamatuje. Už je to dvacet let, letí to. Vůbec mě nenapadlo, že to je klubový rekord. Ani jsem se nedíval na tabuli, jaký byl čas. Jen jsem si říkal, že to bylo rychlé. Vítkovický rekord, fajn," pousmál se trochu kysele.