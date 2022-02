Slavit mohu jen do půlnoci. Potom začíná další den, smála se posila Hanáků

Myslím, že jsme hráli výborně. Škoda jen, že jsme inkasovali jako první. Pak jsme se však rozjeli a vstřelili i pěkné góly. Fanoušci nás parádně tlačili a zasloužili si to. Doma jsem nastoupil podruhé a atmosféra byla zase úžasná. Jsem rád, že to dobře dopadlo.

Perfektně mi to zpoza brány přihrál Vilda Burian. Snažil jsem se mířit nahoru a vyšlo to.

V Olomouci jste už působil, a to v roce 2009 v dorostu. Vzpomínáte si na to?

V Česku se na základě nějakých pravidel muselo tehdy platit za hráče ze Slovenska výchovné a to nechtěli. Proto jsem se vrátil na Slovensko. Působil jsem tam v Trnavě, Slovanu Bratislava a pak jsem odešel do Kazachstánu, kde jsem hrál druhou ruskou nejvyšší soutěž. Jenže jsem se zranil, nebyl jsem v pohodě a vystřídal jsem několik dalších klubů, včetně jednoho v Maďarsku, a nakonec jsem skončil v Jihlavě, kde jsem třetí sezonu.

Nepřemýšlím o tom. Situaci řeším ze dne na den. Dělám to, co mi řeknou trenéři nebo manažeři. Nijak se tím nezatěžuji. Chci mít čistou hlavu a pomoci co nejlepším výkonem v každém utkání, ať to bude za Jihlavu či Olomouc.