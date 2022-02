Šlechetný počin kladenského Rytíře. Odvolal vyloučení soupeře, na konci gólem jistil výhru

Čtrnácté Kladno tak má pět kol před koncem základní části náskok 15 bodů na poslední Zlín a prakticky jistý únik přímému sestupu. Navíc může ještě s osmibodovou ztrátou na dvanáctý Litvínov i třináctou Olomouc zkusit zabojovat o únik baráži či dokonce postup do předkola play off.

Pokud by Hlava Kousalovo vyloučení neodvolal, zkrátila by se početní výhoda Dynama téměř o minutu a pak by ji naopak dohrávali Rytíři. "Já jsem chtěl kopnout do puku, zakopnul jsem a rozhodčí to neviděl. Bylo by asi nefér, kdybych faul neodvolal. Myslím si, že se mi to potom trošku vrátilo na konci, kdy jsem dával gól do prázdné brány. Samozřejmě někdo může být na mě naštvaný, že za takového stavu jsem to odvolal, mohli jsme hrát čtyři na čtyři. Ale myslím si, že v rámci fair play by to udělalo více hráčů," řekl Hlava novinářům.

Fair play gesta podobného týmu jsou v hokeji poslední dobou běžná a Hlava neváhal k němu také sáhnout. "Každý ucítí hokejku a řekne si, že bylo na hraně. Záleží na každém. Myslím si, že v extralize i celkově v hokeji je spousta kluků, kteří by to odvolali. Nedělal bych z toho velkou aféru," podotkl s 30 body za 13 branek a 17 asistencí z 50 utkání třetí nejproduktivnější hráč Kladna v sezoně. "Doufal jsem, že se nám to nějak vrátí. A třeba dáme nějaký gól, ubráníme to. Musím zaklepat, že to dopadlo dobře. Myslím si, že když si jde člověk za dobrým, tak se mu to dobré vrací."

A to i přesto, že se to v emocích v zápase některým spoluhráčům nemusí líbit. "Zaslechl jsem nějaké nadávky, ale nic konkrétního. Je to o každém, jak se k tomu postaví. Ono je těžký to posuzovat. Někdo mi říkal, že kontakt tam byl, ale já jsem nic necítil. Věděl jsem, že jsem škobrtnul, zakopl jsem. Tak jsem přiznal, že to faul nebyl," dodal k odvolanému vyloučení.

Kladnu po porážce Zlína s Třincem 1:3 a jeho plném zisku chybí jediný bod k tomu, aby jej už Berani neměli šanci předstihnout. Pro ně také každá ztráta znamená sestup z nejvyšší soutěže, kde působí nepřetržitě od roku 1980. Rytířů ale stále reálně hrozí, že budou svůj pád do první ligy odvracet v baráži s vítězem první ligy.

"Myslím si, že nás zpětně trochu bude mrzet zápas ve Zlíně, kdy rozhodly poslední vteřiny. Mohli jsme získali ještě nějaké body, abychom mohli pokukovat na patra nad námi. Ještě zbývá pět zápasů, ještě jsou body, které se dají posbírat. Dokud nebude poslední minuta, může se stát cokoliv. Budeme makat. Zázraky se mohou stát," prohlásil Hlava, jehož stále mrzela prohra na ledě posledního celku 2:3 z minulého týdne. Právě díky ní mají Berani lepší bilanci ve vzájemných zápasech a stále teoretickou naději na záchranu.

Kladno nebodovalo ani v úterý v Olomouci, přesto naděje na posun výš nevzdává. "My nic nebalíme. Asi spíše budeme koukat na sebe, na naše výkony. Uvidíme, jak to bude vypadat. Uvidíme, jestli přinese ovoce. Myslím si, že když budeme hrát tak, jak jsme začali hrát tento rok, tak by se na nás mohlo usmát štěstí a mohlo by to ještě nějak dopadnout," doplnil Hlava.