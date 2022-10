Smutná zpráva z Kladna. Zemřel legendární brankář Miroslav Termer

V nejvyšší československé lize strávil dvacet sezon. Nakoukl do ní na začátku 60. let v dresu Litoměřic, po návratu z vojny ale zamířil v roce 1963 do mateřského Kladna, kde působil patnáct let v kuse. Odchytal za něj 553 zápasů, z toho 346 ligových. Kromě čtyř mistrovských titulů se stal i vítězem Poháru mistrů evropských zemí.