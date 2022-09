Snový debut! První dotyk s kotoučem a hned gól. Byl jsem tak mimo, že jsem si nevzal puk, smál se mladíček Hovorka

„Ani ve snu jsem si nepředstavoval, že dám hned prvním dotekem góla v extralize. Ale odrazilo se to ke mně úplně ideálně, tak jsem do toho prásknul a padlo to tam," culil se Hovorka.

Ta střela byla ukázková, je to vaše silná stránka?

Jsem velký (198 centimetrů), myslím, že ránu mám a snažím se na trénincích i po nich střelbu pilovat. Časem to může být ještě lepší, furt je co zlepšovat. Ale umím vystřelit. Mám z gólu vekou radost. Ale toho, že jsme vyhráli si ale vážím daleko více, protože snad každý tipoval, že prohrajeme. My jsme dokázali týmovou hrou a obětavostí překonat jejich hokejovost a to byla naše cesta k úspěchu.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Brankář Českých Budějovic Dominik Hrachovina v utkání v Třinci exceloval, pokryl 44 střel domácích.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Věděl jste hned, že to tam takhle pošlete?

Skočil jsem na led, Matěj Toman přede mou vystřelil a odrazilo se mi to úplně ideálně. Tak jsem do toho prásknul a padlo to tam.

První zápas #TELH v kariéře ✅ První střídání ✅ První gól ✅ Raketa do šibenice ✅ Mikuláš Hovorka 👏🏻 #TRICEB #extra30liga pic.twitter.com/Vkpi8fDL2V — Tipsport extraliga (@telhcz) September 16, 2022

Puk máte schovaný?

Nemám. Byl jsem z toho, co se stalo tak mimo, že jsem fakt puk nehledal. A nevím, zda ho někdo ze spoluhráčů bral. Možná si pro něj dojdu k rozhodčím nebo k soupeři.

Byl jste před premiérovým startem v extralize, navíc na ledě mistra, nervózní?

Ani ne. Čekal jsem, že to na mě přijde, jak naskočím na led. Ale vzhledem k tomu, že jsem hned v prvním střídání dal gól, tak nervozita neměla šanci přijít.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Matěj Toman z Českých Budějovic a Marian Adámek z Třince.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Třinec na Hrachovinu vyslal 44 střel, jak bylo těžké to ustát?

Věděli jsme, že nás budou chtít zavřít, že budou riskovat a střílet ze všeho, aby jim tam nějaký gól spadl. Snažili jsme se proto dodržovat systém v obraném pásmu, abychom jim neotvírali šance. Myslím, že se nám to dařilo, protože nějak extra vyložených šancí neměli. Ovšem bez Dominika (Hrachoviny) bychom nevyhráli. Chytal neskutečně.

Utkání jste začal s Petrem Šenkeříkem, když se zranil Stuart Percy, tak jste se přesunul místo něj ke Kristofersi Bindulisovi. Nebylo pro vás trochu problém hned v prvním zápase střídat parťáky?

Nebyl, protože jsme v přípravě sestavu hodně točili a hrál jsem i s Bindim. Rozdíl je jen v tom, že s Bindim mluvím anglicky, což mi ale problém nedělá. S oběma se mi hraje dobře.

#CEB poprvé na 22. pokus nedostaly v zahajovacím utkání sezony @telhcz (1993–2022) gól. 0⃣ Dominik Hrachovina zneškodnil všech 44 střel @hcocelaricz. 📸 Marian Ježowicz pic.twitter.com/QGZpSzK4ys — TELH stats (@telhstats) September 16, 2022

V závěru druhé třetiny jste se pošťuchoval u branky s Milošem Romanem, ve třetí třetině pak s Liborem Hudáčkem. Nemáte problém se zastat brankáře i pěstmi?

Já se toho se svými parametry fakt nebojím. Hráči si nemohou dovolovat na našeho gólmana, musíme ho bránit, protože potřebujeme, aby byl tak jako dneska skvělý i v dalších zápasech. Ne aby ho někdo zranil, protože na něj skočí, nebo spadne.

Trenér Jaroslav Modrý je bývalý excelentní bek, co vám řekl po parádním vstupu do zápasu?