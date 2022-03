Sobotku překvapilo kuriózní vyloučení. O pravidlu jsem nevěděl, moje chyba, přiznal

„Hraje se play off hokej. Můžeme si myslet, co chceme, ale rozhodčí jsou páni na ledě, dneska tam nebylo žádné vyloučení, až na to moje, a tak to je," konstatoval Sobotka. Přesilovou hru pak využil liberecký Klapka. „Naše chyba. Vyloučení bylo naprosto v pořádku," řekl kouč Sparty Josef Jandač. „Upřímně říkám, že to byla moje chyba. Ale stane se, nic se neděje a jedeme dál," doplnil hříšník.