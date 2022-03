Voženílek pálil proti svým. Věří, že doma Motor urve postup, i když ho to bude něco stát

„Že bych to nějak extra prožíval, to se říct nedá, i když na sobotním utkání bylo v hledišti pár příbuzných a mezi soupeři mám pár kamarádů. Ještě navíc tam stojí na střídačce Ríša Král, který mě trénoval v juniorce a potom i v áčku. Takže na ty pardubické časy si občas vzpomenu, ale je nás v Motoru víc, kdo má nějakou spojitost s Dynamem," přiznává Voženílek.

Obránce Bučko v této sezoně v Českých Budějovicích hostuje z Pardubic. Útočník Vondrka působil v Dynamu od poloviny ledna 2020 do konce minulé sezony, kterou ale celou vynechal kvůli zranění. Asistent trenéra Martinec pak hrál za Pardubice v letech 1990 až 1993. „Pokud bychom Pardubice dokázali vyřadit, budou to mít zrovna tihle pánové dost drahé," usmívá se zkušený centr Jiří Novotný a Voženílka má samozřejmě na seznamy taky. „Pořádně bychom všechny zkasírovali, ale to je téma až po čtvrtém vítězství, a to ještě v kapse nemáme, takže je předčasné o tom mluvit," upozorňuje.

Pardubický odchovanec ve službách Motoru už ale do klubové kasy přispět musel, neboť ve čtvrtém duelu série zaznamenal první gól kariéry v extraligovém play off. K dovršení postupu to však jihočeskému celku nestačilo, po porážce 2:3 na něj čeká už v pondělí další zápas, tentokrát už ale na domácím ledě. „Asi to tak je, že ten poslední krok je nejtěžší. Říkali jsme si to v kabině několikrát a poznali to i v sobotu na ledě," uvažuje Voženílek.

Doma ale Motor od Vánoc prohrál jediné ze čtrnácti utkání. „Musíme do toho na svém ledě dát úplně všechno a vůbec si nepřipouštíme, že bychom se měli do Pardubic ještě vracet. Každopádně to chceme ukončit před našimi fanoušky," dodává Voženílek.