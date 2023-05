Šok pro Plzeň. Před třemi týdny hlásila zvučnou posilu, ta se nyní rozhodla ukončit kariéru

„Pořád je to hodně nové, protože jsem tímto krokem ukončil svou hráčskou kariéru. Těšil jsem se na angažmá v Plzni a měl od něho i od sebe velká očekávání. I především kvůli indiánům je to pro mě o to těžší, protože mě mrzí, do jaké role jsem je dostal. Jenže takové nabídce se nedalo říct ne, je to pro mě obrovská čest," pokračuje Jelínek, který osobně dorazil do Plzně, aby vedení klubu tuto zprávu oznámil.