Sparta byla hokejovější. Jenže nečekala jednu věc, míní bratři opouštějící mistra

Uvědomujete si, jaký kousek se vám třetí titulem v řadě podařil? Vždyť v historii samostatné extraligy to zmákl jen Vsetín, který v 90. letech triumfoval dokonce pětkrát za sebou...

Ondřej: Je to neskutečné, o tomhle se bude ještě dlouho mluvit. A já tomu vlastně pořád sám nevěřím.

Michal:Sparta měla skvělý tým plných výborných individualit a možná byla hokejovější než my. Jenže my jsme ukázali, že umíme vyhrávat zápasy, v nichž nejsme lepší. To rozhodlo.

Ondřej: Strašně moc nám pomohlo, že jsme se v poledních třech letech vždycky dostali až do finále. Nabrali jsme zkušenosti a věděli jsme, jak hrát ty důležité zápasy. A rozhodl pátý zápas doma. Změnili jsme taktiku, troufnu si říct, že jsme ji obrátili o 180 stupňů. Sparta podle mě nečekala, že budeme hrát takhle jinak, takhle ofenzivně.

Překvapil vás trenér Varaďa, když na ledě plakal dojetím?

Ondřej: Já už jsem ho tak viděl, po každém titulu z něj ty nervy a řvaní spadnou. Když může trochu vydechnout, emoce ho přemůžou.

Michal:Pod tou jeho fasádou se skrývá měkké srdce. On je v jádru hodně citlivý člověk, což se teď zase ukázalo, když něj spadl veškerý obrovský tlak. Své působení u nás končí třetím titulem a jsme rádi, že se mu to povedlo, že se to povedlo nám.

Ukazuje měkké srdce i během sezony?

Michal: Ne, to ne. Nikdy. Jenom, když sezona skončí. Nebo když má na zimáku své dcery. Tam poznáte, že má citlivé srdíčko. Ale když je s námi hráči, tak nikdy.

Jak jste vůbec reagovali, když jste se během rozehrané sezony dozvěděli, že po jejím konci Václav Varaďa ve Třinci skončí?

Ondřej: Týden nebo dva byly takové všelijaké a emoce se míchaly. Pak už to ale vůbec nebylo znát a šlapali jsme, jako by mu smlouva běžela dál. Respekt mu zůstal, nikdo se nezačal chvoat jako „Joo, ty končíš, já na to kašlu." Všichni makali na sto procent.

V Třinci však nekončí jen kouč Varaďa. Odchází i řada hráčů včetně vás dvou. Můžete potvrdit, že máte namířeno do stejného finského klubu?

Michal: Už asi můžeme říct, že na nějaký čas ano. Držíme spolu.

Ondřej: Věděli jsme to minimálně půlku sezony a nepřáli jsme si nic jiného než ji zakončit titulem.

Bylo pro vás při hledání zahraničního angažmá, abyste do něj šli spolu?