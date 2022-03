Sparta je favorit, budou ostří, předvídá liberecký Birner. U Šmída vzpomenul Crosbyho

Dalšími dvěma asistencemi k postupu přispěl i Ladislav Šmíd, jenž jich v sérii posbíral celkem sedm a vede kanadské bodování play off. „Super! Je playmakerem na modrý, čekám to od něj. Nejde o náhodu. Teď mu to i lepí. Je důležité, abychom se i my ostatní ještě trochu zlepšili. Ale statistiky jsou hezká věc, ale play off je úplně o něčem jiném. Ted mě třeba napadá příklad Crosbyho v roce 2010. Celou olympiádu se trápil a byl pod neskutečným tlakem, nešlo mu to, nemohl dát gól. A pak celý turnaj rozhodl a on je ten největší hrdina. Statistiky jsou bomba, ale zajíci se počítají až po honu," vylíčil Birner.