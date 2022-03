Kosily nás horečky, chyběla síla, litoval Kalous po vyřazení Brna

„Liberec měl dobrý nástup do utkání, dostal se do vedení 3:0. Neměli jsme na začátku úplně dobrý pohyb, což se projevilo v koncovce, kde důraz nebyl takový, abychom vstřelili branku. Pro výsledek zápasu tohle bylo rozhodující," litoval kouč Komety Jiří Kalous, podle něhož posední duel ovlivnil i zdravotní stav některých jeho hráčů.

„Bohužel musím říct, že nám do toho trochu promluvila i marodka, protože nás kosily horečky, hráči opravdu nastupovali i s teplotami. A možná to byl jeden z důvodu toho nástupu, že nám trochu chyběla síla a nebyli jsme tím stejným týmem, který zvládl dvě utkání doma," prozradil. V průběhu zápasu ze hry odstoupil i obránce Marek Ďaloga.

„Důležité je, že víme, že hráči do toho dali maximum, nikdo nechtěl prohrát. Nepovedlo se to. Chci týmu poděkovat, že bojoval až do konce, bohužel zápas nám nevyšel," smutnil Kalous po vyřazení.

„Byli jsme šťastní, že jsme dokázali sérii vrátit do Liberce, ale bohužel hodně hráčů před zápasem onemocnělo. Několik kvůli tomu vůbec nenastoupilo nebo hrálo se sebezapřením. Na to se ale nechceme vymlouvat. Věděli jsme, že to bude hodně těžké utkání, v Liberci to platí vždy. Byla to velmi vyrovnaná série," zhodnotil Mueller, který v předkole zaznamenal tři góly a tři nahrávky. Další teď už nepřidá.