Sparta již podruhé vyzkouší stokilového Rusa

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, říká se. Výjimky však existují. Do defenzivy hokejové Sparty se vrací ruský obránce Oleg Pogorišnyj, který do klubu přišel na zkoušku již v polovině listopadu. První zkoušku mu překazilo zranění, kvůli němuž se musel vrátit domů. Nyní klubový web informuje o jeho druhé šanci.

Foto: HC Sparta Praha Oleg Pogorišnyj se vrací do sparťanského dresu.Foto : HC Sparta Praha

Článek Zaujal je, proto mu nabízejí druhou šanci. "Již uzdravený obránce po absolvování zdravotních testů bude pokračovat ve zkoušce v našem týmu. Probíhat bude následujících čtrnáct dní. V uplynulých dnech absolvoval ruský bek s týmem několik tréninků," avizuje Sparta na svém webu. Na podzim Oleg Pogorišnyj za Spartu odehrál necelá tři utkání, dvě v extralize a jedno v Lize mistrů, kdy pomohl k prvnímu vítězství nad švédskou Skellefteou. Na ledě Českých Budějovic si však přivodil zranění v dolní oblasti těla a odjel se léčit do Ruska. 🔙 Do kádru se na pokračování své zkoušky vrací již uzdravený obránce Oleg Pogorišnyj! Vítej zpátky! 📲 Více informací: https://t.co/0qjQ3VXF0d pic.twitter.com/kTjXUQ9fjE — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 13, 2022 Téměř stokilový obránce v minulosti oblékal barvy Jugry Chanty-Mansijsk a Soči, za které odehrál 259 zápasů KHL s bilancí devíti gólů a devětadvaceti asistencí. Sparta má aktuálně na marodce stále hned čtyři obránce - Matuškina, Jurčinu, Jeřábka a Němečka. Tipsport extraliga Sbohem už po třech zápasech. Sparťanskou posilu zastavilo zranění

