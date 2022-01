Sparta začala třetí domácí utkání v řadě aktivně, k výraznějšímu ohrožení brankáře Tomka se ale nedostala. Naopak Brňané se při svých návštěvách v útočné třetině tlačili před Saláka a dostávali se i do četného zakončení. Sparťanskou nemohoucnost v útočném pásmu potrestali hráči Komety v 10. minutě, kdy Zaťovič získal kotouč před brněnskou brankou a povedeným pasem vyslal do rychlého protiútoku Muellera. Nejproduktivnější hráč týmu si v samostatném úniku poradil a svým 19. gólem v sezoně poslal hosty do vedení.