Sparta zvládla drama s Kometou! Pardubice ovládly derby, Litvínov exceloval

Kometa vlétla do zápasu, když se po 38 vteřinách prosadil útočník Holík. Už ve třetí minutě ale srovnal Konečný. Ještě do konce třetiny se z přesilovky prosadil hostující Kollár. Na 2:2 vyrovnal ve druhé třetině Řepík a na 3:2 ještě do odchodu do šaten otočil Safin. V závěrečném dějství zdramatizoval duel Horký, dvě minuty před koncem ale rozhodl Buchtele.