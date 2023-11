Sparta hlásí posilu do útoku: Když se ozvala, vzal jsem ji všemi deseti

„Radek Mužík nám do kádru typově skvěle zapadá. Je to urostlý mladý hráč, který má ve svých dvaadvaceti letech za sebou pět sezon v náročných severských ligách. Očekáváme od něj důraz v předbrankovém prostoru i mimo něj,“ prohlásil šéf sportovního úseku Sparty Tomáš Divíšek.

Mužík působil v zahraničí už od roku 2018, kdy odešel z juniorky Plzně do švédské Luley. Za ní v sezoně 2019/20 debutoval v tamní nejvyšší soutěži, loni v prosince se stěhoval do Örebra. Ve švédské SHL má na kontě 154 utkání včetně play off a nasbíral 17 bodů za osm gólů a devět asistencí.

✒️ Kádr Sparty doplňuje dvaadvacetiletý útočník RADEK MUŽÍK, který se po pěti letech vrací ze severských soutěží. Vítej ve Spartě!

📲 Více informací: https://t.co/WZOzcpcyEo pic.twitter.com/dcZRR27B4S — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) November 2, 2023

Před sezonu zamířil do Tappary Tampere. Ve finské lize si v devíti zápasech připsal bod za vstřelenou branku. V Lize mistrů sehrál šest utkání a nebodoval. Před pár dny se však s finským mistrem, který vévodí tabulce ligy i nyní, dohodl na předčasném ukončení ročního kontraktu. Ten absolvoval klauzuli, že po třech měsících si obě strany řeknou, jestli bude smlouva pokračovat. K tomu nakonec nedošlo.

Foto: Profimedia.cz Radek Mužík (vlevo) během juniorského MS 2021.

„Cítil jsem, že bych se chtěl vrátit do Česka, a když se před pár dny se ozvala Sparta, vzal jsem ji všemi deseti,“ vypráví rodák z Klatov, který si zahrál i na juniorském světovém šampionátu v roce 2021.

„David Vitouch kvůli zranění nedohrál zápas v Pardubicích a bude chybět delší dobu. Provází nás i nějaká další zranění. I proto jsme se spolu s trenéry rozhodli rozšířit, a ještě více zkvalitnit náš kádr,“ vysvětluje Divíšek podpis nové posily.

„Popravdě netuším, co od extraligy čekat, protože jsem ji přece jen nikdy nehrál. Bude to ale zajímavá a nová zkušenost. Ohromně se těším. Extraliga se hrozně zvedla, navíc jdu do jednoho z nejlepších týmů v Česku,“ míní Mužík, jenž už ve čtvrtek se Spartou trénoval.