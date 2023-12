Spor o pravidla trenérské výzvy. Co je to za blbost, že můžu hrát rukou? čílil se Smoleňák

Podnět vzešel od konzultanta na kladenské střídačce a hvězdného hokejisty Jakuba Voráčka, který si všiml, že pár sekund před gólem Cingeľ v útočném pásmu ve výskoku zachytával vyhození Dotchina a rukavicí kotouč tečoval. Situace by se tak dala posoudit jako přihrávka rukou. „Můžeme si na to vzít challenge?“ tázal se Voráček hlavního rozhodčího Matěje Sýkory.

Ten přitakal a realizační tým Rytířů i s videokoučem Radkem Jirátkem probírali, zda po trenérské výzvě sáhnout. Nakonec se rozhodli zariskovat a nechali sudí inkriminovaný moment prozkoumat.

Kladno - Brno 0:1 (1. Cingeľ)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Jenže Rytíři neuspěli. Ani nemohli. Šanci by měli jen v případě, že by po dané přihrávce rukou kotouč zůstal v útočné třetině. Podobná situace se řešila už v duelu 5. kola mezi Plzní a Spartou, kdy Škodě nebyla uznána vyrovnávací trefa kvůli zásahu vysokou holí, který předcházel gólu, ovšem puk neopustil útočné pásmo.

„Tečoval to rukavicí ven z pásma, tím se ruší právo na coach challenge,“ vysvětloval sudí Sýkora v přenosu O2 TV celou situaci Voráčkovi. „Ale z našeho pásma to šlo,“ argumentoval Voráček. „Ano, tečoval to v útočném, ale šlo to do středního,“ popisoval dále rozhodčí.

Do situace se poté vložil kladenský kapitán Radek Smoleňák, který se nesmířil s explikací sudího. „Takže já ve středním pásmu můžu hrát rukou, co to je za blbost?“ rozčiloval se 37letý útočník. „Můžeš. Když my to nepískneme hned na ledě,“ odpověděl klidně Sýkora.

„Výzva by byla platná, kdyby puk zůstal v útočném pásmu,“ trval si na svém rozhodčí. „Tečoval to ve výskoku, ani to nebyla přihrávka rukou. Nahrávku ani nikomu nesměřoval, lehce to tečoval prsty,“ doplnil, že se nakonec ani nejednalo o porušení pravidel.