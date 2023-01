Stezka umlčel liberecké choutky tygřím skokem: Chci chytit puk, i když to vypadá, že to už nejde

Právě zákrok vítkovického gólmana ze 45. minuty za stavu 1:0 pro domácí diváci při odchodu domů rozebírali nejvíce. A o čem se přesně bavili? O tom, že hostující útočník Jakub Rychlovský nejprve domácího brankáře obelstil kličkou velmi dobře, ovšem Stezka se dokázal v brankovišti neuvěřitelně rychle přetočit a puk hokejkou odrazit mimo v tu chvíli už prakticky odkrytou branku.

„Soupeř tu akci sehrál hezky. Nejprve jsem myslel, že jako pravák bude střílet a chtěl jsem tam skočit. Pak jsem ale viděl, že zastavuje ten svůj pohyb a jde do kličky. Tak jsem se snažil prostě jenom otočit na druhou stranu," popisoval klíčový moment utkání 39. kola Stezka.

„Byl to moment, který mohl Liberec vrátit do zápasu a Aleš předvedl fantastický zákrok," ocenil práci Stezky trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Byl už prakticky mimo branku a Rychlovskému stačilo puk asi jen zvednout a byl by v brance. Ale nezabalil to, bojoval do poslední chvíle a zasloužil si to vyhrát," dodal Holaň.

STEZKIČŮV ZÁZRAK | K tomuhle nemáme už co dodat... ... tohle byl zákrok sezony. Tečka. Konec hlášení! Aleš Stezka Forever 👏#VITvBTL #TELH pic.twitter.com/MufxFVuBq8 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) January 20, 2023

„Snažím se puk chytit jakkoliv, i když to vypadá, že už to nejde. Prostě nechci nic vzdávat. Měl jsem hodně štěstí, ale zase kdybych mu nešel naproti, tak by to tak asi nedopadlo," vykládal vítkovický brankář, který okamžitě sklidil od spoluhráčů pochvalné poklepání po výstroji.

„Kluci se smáli, říkali, že to bylo super. Je fajn taková slova slyšet, ale snažím se to v tu chvíli nevnímat, abych tomu nepodlehl. Pořád bylo více jak deset minut do konce a potřeboval jsem se plně koncentrovat na výkon. Je skvělé vytáhnout takový zákrok, nebo si připsat čisté konto, ale my jsme chtěli především napravit ten poslední domácí prohraný zápas s Kladnem," vykládal Stezka.

Hosté svou největší šanci v utkání nevyužili a byli za to potrestaní. O tři minuty později z otočky vypálil Marek Kalus, puk tečoval Jakub Kotala a Petr Kváča v brance Liberce mohl po druhé obdržené brance jen bezradně pokrčit rameny.