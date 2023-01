Stránský, Pláněk, Jánošík a Bernad podepsali nové smlouvy v Mladé Boleslavi

"Je to pro mě základní kostra týmu, ať už herní nebo takříkajíc lidská, kolem které chceme stavět," uvedl sportovní ředitel klubu Martin Ševc.

Dvaatřicetiletý kapitán týmu Stránský si v 35 zápasech tohoto ročníku připsal 14 bodů za osm branek a šest asistencí. "Nové role se zhostil velmi dobře, je z něj skvělý kapitán. Je na něm vidět zdravé sebevědomí, což se promítá i do skutečnosti, že se mu daří bodově," řekl Ševc.

O rok mladší Pláněk hájí barvy Bruslařů již pátou sezonu, dosud v ní nastoupil do 34 utkání s bilancí tří branek a stejného počtu nahrávek. "Je nedílnou součástí našich zadních řad a zároveň jeden z lídrů týmu. Je to zkušený a charakterový hráč, na kterého je spoleh a který by pro tým udělal všechno," ocenil Ševc.