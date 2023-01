O Zábranském ve slepé uličce i o Jágrovi, jenž není jako tchyně ale spíš jako Rolling Stones

Značná část dílu byla věnována Brnu. Hrdý moravský klub se souží, vždyť z posledních sedmnácti zápasů vyhrál jediný(!) za tři body a v tabulce klesl na desáté místo.

„V Kometě je něco špatně, možná tak nějak všichni tušíme, co to je, ale nic se s tím neděje. Libor Zábranský říká, že nepůjde na střídačku, přichází trenér, ten nevydrží a Libor Zábranský přichází na střídačku. Teď má Kometa dva kouče (Martince s Modrým), kteří v minulé sezoně dovedli Budějovice k překvapivému bronzu, jenže s Liborem Zábranským na střídače. Jenže ono to nefunguje," zmiňuje Kézr osobu majitele a generálního manažera klubu Libora Zábranského.

Škvor se zamýšlí nad tím, že kádr Komety přitom na papíře není tak špatný. Brankářské duo Furch, Čiliak, obránci Kundrátek, Ďaloga, Ščotka, Kučerík, útočníci Holík, Flek, Koblížek, Zbořil... „Kometa přeci podle jmen nemá tým na to, aby se klepala, jestli vůbec postoupí do předkola play off," říká Škvor.

Problém Brna podle obou novinářů v tuhle chvíli není zakopaný v trenérech či hráčích. „Jestli to spíš Libor Zábranský nevedl a nekombinoval tak dlouho, až se dostal do slepé uličky," uvažuje Kézr.

Řeč však přišla i na trápení Mladé Boleslavi, páteční zápas Komety s Třincem v Bratislavě pod širým nebem, stejně jako na osobu hrajícího majitele Kladna Jaromíra Jágra, jehož jméno stále táhne, o čemž svědčí rekordní návštěva sezony (přes 14 tisíc diváků) v neděli na Spartě.

Když vidím rozdíl v dosavadním prodeji vstupenek na páteční domácí zápas @HC_Motor s 13. Varama a na nedělní se 14. Kladnem, tak je to asi jako by k vám v pátek na návštěvu měla přijet tychyně a v neděli Rolling Stones :) #telh — Tomáš Kučera (@KohyCZ) January 9, 2023