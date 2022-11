Švéd Wallson: Sparta je jedním z největších klubů v Evropě. Stačí mi jen postel na přespání

Na Spartě jste se měl hlásit už v pondělí, jenže se to o dva dny protáhlo. Proč?

Ve Stockholmu panoval kvůli napadanému sněhu doslova chaos. Rušili každý let, takže jsem nakonec dorazil až v úterý večer.

Jaký máte z prvního tréninku dojem?

Výborný. I když ze své hráčské kariéry dobře vím, jak se hokejisté chtějí ukázat před novou tváří. Spíš jsem trénink jen pozoroval, nechci někam přijít a hned řvát. Nejprve musím tým poznat. Na ranním mítinku jsem se všem představil, půjdu den ode dne a krok po kroku. Postupem času se budu do tréninků víc zapojovat.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Trenérský tandem Sparty Miloslav Hořava (vlevo) a Hans Wallson.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Jak jste si s Miloslavem Hořavou rozdělili role?

Domluvili jsme se, že on bude mít na starost obránce a defenzivní hru, já naopak útočníky, se kterými jsem byl zvyklý pracovat. Máme před sebou dost práce.

S čím začnete?

Budeme hledat cestu, aby Sparta podávala konzistentnější výkony. Bude to delší proces, musíme být trpěliví. Ale hráči chtějí pracovat.

Bylo to těžké rozhodování, když se vám Sparta ozvala s nabídkou?

Víte, jak to je. Česko je pro mě novou zemí, musel jsem hodně věcí zvážit, aby všechno do sebe zapadlo jako puzzle. To se nakonec stalo. Jsem hrdý, že jsem ve Spartě, která je jedním z největších klubů v Evropě, navíc s obrovskou historií.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Hans Wallson už dorazil na Spartu a s Miloslavem Hořavou vytvoří trenérské tandem.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Odkud se s Hořavou znáte?

Už je to pár let, co za mnou přijel do Švédska na stáž, když jsem trénoval Skellefteu. Zůstal týden a rozebírali jsme spolu hokej zleva doprava. Našli vzájemnou chemii.

Od února, kdy jste po roce a půl skončil v druholigovém švédském Björklövenu, jste netrénoval. Jiné nabídky jste od té doby neměl?

Měl, ale trénoval jsem přes deset let v kuse, takže jsem si chtěl chvíli odpočinout a počkat na správný čas. Když se ozvala Sparta, hned jsem měl v žaludku dobrý pocit, že je to správně.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Švédský trenér Hans Wallson.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Proč jste vůbec po čtyřech letech ve Skelleftee, s níž jste získal dva tituly a dvě stříbra, a dvou sezonách v Curychu zamířil před dvěma lety do druhé švédské ligy?

Sice to nebyla nejvyšší soutěž, ale líbil se mi cíl brzkého návratu do SHL. V první sezoně jsme došli do finále, v té druhé jsme byli čtvrtí, ale z několika důvodů jsem chtěl skončit.

Ve Skelleftee jste trénoval Martina Ševce. Co vlastně víte o českém hokeji, extralize?

Se Skellefteou a Curychem jsme hráli v Lize mistrů proti Liberci. Mám o vaší soutěži dobrý přehled, Márty Ševc; mimochodem výborný chlapík; mi o extralize i životě v Česku říkal samé pěkné věci.

V Praze budete bydlet na hotelu?

Zatím ano, ale měl bych se přestěhovat do apartmánu. Stejně je to jedno, protože budu 24 hodin denně a sedm dní v týdnu pracovat, takže mi stačí jen jedna postel na přespaní. A kdyby bylo nejhůř, všimnul jsem si, že tady v tréninkové hale nějaké postele jsou, takže jsem v pohodě (směje se). Do konce sezony zbývá jen pět měsíců, takže ani rodina za mnou nepřijede.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Švédský trenér Hans Wallson na tréninku Sparty.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Stane se v kabině kvůli vám druhým úředním jazykem angličtina?

Důležité je, aby nám všichni rozuměli, když dojde na taktické věci a podobně. Miloš mluví česky, já anglicky, takže půjde o takový mix. Když jsem trénoval ve Švédsku, měli jsme v mužstvu cizince, takže jsme začali komunikovat víc v angličtině. A někteří Švédové nám nerozuměli. To nechci opakovat, všichni musíme být na stejné vlně. Jsem hodně komunikativní trenér a chci, aby kluci chápali mu filosofii.

Ta je jaká?