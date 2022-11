Severní vítr pro Hořavu. Po osmi dnech ve Spartě se dočkal asistenta

„S oběma trenéry počítáme minimálně do konce sezony 2023/2024. Hans Wallson je nesmírně kvalitní a zkušený trenér. Navíc vítězný typ. „Do finále se Skellefteou se probojoval i poté, co mu z týmu po úspěchu odešlo dvanáct hráčů do zahraničí. To není náhoda," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Petr Ton.