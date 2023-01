Takový gól jste ještě neviděli! Hodně kuriózní, usmál se pardubický Sedlák

Jak se puk do pardubické branky v desáté minutě dostal? Po střele Jaroslava Vlacha v přesilové hře si pomalu téměř všichni aktéři mysleli, že puk má gólman Roman Will pod kontrolou. Pardubičtí svého brankáře vedle klece obklopili a čekali na hvizd sudích.

„Asi nejvíc mě zmátlo, že všichni hráči kolem mě se furt dívali, kde puk mám. Taky jsem se díval. Pak už jsem jen na poslední chvíli viděl, jak letí do branky," popsal Will překvapivý moment.

Kotouč se od něj totiž odrazil vysoko do vzduchu a prakticky bez povšimnutí hráčů spadl před modrou čáru k T. J. Melanconovi. „Byl asi jediný, kdo puk viděl. Spadl mu přímo na klacek a naštěstí furt hrál. Jeho zásluha," okomentoval nevšední situaci liberecký útočník Tomáš Filippi, jemuž parťák rychle nahrál a on střelou do odkryté branky poprvé vyrovnal. „Vypadá to strašně jednoduše, ale měl jsem celkem nervy. Naštěstí tam nikdo nebyl, jen jsem nechtěl trefit něčí nohy a snažil se trefit bránu," přiznal Filippi.